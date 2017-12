Alunos brigam na sala e até professora apanha em Ribeirão Preto

RIBEIRÃO PRETO - Um vídeo feito por um estudante do 7º ano dentro de uma sala de aula em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mostra uma briga violenta entre alunos. A professora de inglês, que tentou apartar os estudantes, também apanhou. A docente registrou o caso na Polícia Civil. A agressão aconteceu na quinta-feira, 31, mas as imagens foram divulgadas nas redes sociais nesta segunda-feira, 4.

O vídeo mostra uma aluna se aproximando da carteira de um colega. Ela o provoca, ele se levanta e os dois começam a se bater. A professora tenta apartar e é agredida várias vezes, enquanto alunos gritam para que ninguém interfira na briga. Os dois continuam se estapeando e rolam no chão até que acabam separados.

A confusão aconteceu na Escola Estadual Professor Walter Paiva. A direção marcou uma reunião do conselho da instituição para esta terça-feira, 5, para debater o assunto e as medidas que serão tomadas.

A professora não quis falar sobre o episódio. Outros docentes também não quiseram se manifestar, alegando que o local é inseguro. A Direção Regional de Ensino informou que entrou em contato com os pais dos estudantes e está acompanhando o caso.