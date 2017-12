Aluno de Passo Fundo vence 10º Prêmio Santander

Aluno do 6.º período da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Vinicius Coimbra, de 24 anos, venceu o 10.º Prêmio Santander Jovem Jornalista, realizado em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo. Por sua reportagem, ele cursará em 2016 um semestre letivo na Universidade de Navarra, na Espanha, com todas as despesas pagas.

A fase final e a cerimônia de premiação ocorreram na segunda, na sede do banco, com a participação dos diretores de Conteúdo e Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado, Ricardo Gandour e Roberto Gazzi, respectivamente, e de Clau Duarte, Superintendente Executiva de Comunicação Externa do Santander.

Vinicius e os outros cinco universitários finalistas - Felipe Afonso de Magalhães (Universidade Federal Fluminense), Luís Guilherme Julião (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Luíza Canóva Caricati Fernandes Silva (Universidade Mackenzie), Matheus Nobre Canto Cordeiro (Ibmec/RJ) e Sara Abdo Rezende (PUC-SP) receberam laptops e garantiram a publicação de suas reportagens.

Confira os textos dos finalistas do prêmio:

Escola de Hackers: tecnologia a serviço da educação

Professores usam crowdfunding para viabilizar projetos em escolas públicas

Game transmídia desperta interesse de jovens pelas neurociências

Software gratuito auxilia no ensino de autistas

Professor dá aulas usando o Periscope

Jovens usam Excel para aprimorar agricultura familiar