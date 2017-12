Aluno da rede pública terá desconto na inscrição para a Unesp

Cerca de 400 mil estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo terão 75% de desconto na inscrição do vestibular da Unesp de 2010, passando de R$ 110 para R$ 27,50. A Secretaria de Estado da Educação e a Vunesp (Fundação para o Vestibular da Unesp) fecharam parceria que beneficiará os alunos de ensino médio da rede pública e os alunos matriculados na terceira etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A parceria garantirá também que os 12 alunos com melhor colocação no vestibular recebam bolsas no valor de um salário mínimo mensal, durante todo o curso. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas entre os dias 08 de setembro e 02 de outubro. Mais informações podem ser obtidas nos sites da Unesp e da Vunesp e pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h. Prova Com o objetivo de ampliar a participação de alunos da rede estadual no processo seletivo neste ano, as questões das provas foram elaboradas com base no conteúdo do currículo escolar do Estado de São Paulo. A primeira fase do processo seletivo está marcada para o dia 8 de novembro.