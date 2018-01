Aluno da rede municipal faz último dia da Prova São Paulo

Cerca de 335 mil alunos da rede municipal participam nesta quarta-feira, 18, do último dia da Prova São Paulo. Os estudantes terão três horas para responder a 20 questões de matemática e preencher a um questionário sobre seus hábitos de estudos. A avaliação também contempla um questionário para os pais, que respondem questões sobre a situação socioeconômica da família. Segundo a Secretaria municipal da Educação, ao analisar o desempenho dos alunos, levando em consideração a sua rotina e realidade social, a prova gera um completo raio-x da educação no município. Além de analisar o desempenho dos estudantes, a avaliação será a grande referência para o planejamento escolar de 2010, aferindo com precisão o que crianças e jovens aprendem individualmente, em cada nível de escolaridade. Um dos diferenciais da prova é permitir que a escola saiba como está o desempenho de cada um de seus alunos, nominalmente.