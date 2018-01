Aluno da Cásper ganha 9º Prêmio Santander

Aluno do 8.º período da Faculdade Cásper Líbero, Ricardo Rossetto, de 24 anos, foi escolhido nesta segunda-feira, 1, vencedor do 9.º Prêmio Santander Jovem Jornalista. Em 2015, ele cursará um semestre letivo na Universidade de Navarra, na Espanha. As reportagens estarão disponíveis nesta terça-feira no www.estadao.com.br e a matéria vencedora será publicada também no jornal.

Da esquerda para a direita: Leon Domarco Botão (Unimep), Rafaela Tavares Kawasaki (Unitoledo), Marcos Madureira (vice-presidente executivo de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil), Natasha Kawanishi Mazzaro (PUC-SP), Ricardo Rossetto, Juliana Verri Ribeiro (Unitau), Lucas Gabriel Santiago Rangel (Faat), Roberto Gazzi, diretor de Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado, e Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado.