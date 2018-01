Aluna usa celular ao entregar prova e é expulsa de faculdade

A estudante Bárbara Souza, de 20 anos, causou confusão ao deixar o Enem no Centro Universitário Estácio da Bahia (Estácio-FIB), no bairro do Stiep, em Salvador. Logo depois de entregar a prova, a estudante pegou seu telefone celular e fez uma ligação, saindo da sala. Foi repreendida por um fiscal, mas não desligou o celular, alegando que precisava ter informações sobre o filho, de 6 meses. O fiscal chamou um coordenador, que, com dois seguranças, levou a estudante, bastante nervosa, para fora da faculdade. Seis policiais foram chamados, mas não precisaram interferir.

A estudante disse que faria boletim de ocorrência contra o coordenador, que a teria ofendido, mas foi convencida a desistir por outras mães, que aguardavam seus filhos do lado de fora. Segundo Bárbara, a preocupação com o filho, que estava com febre antes do início da prova, não a deixou realizar um bom exame. "O dia não foi bom, mas vamos ver o resultado."