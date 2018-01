Aluna ganha fama na web ao mostrar situação precária de escola

A história da adolescente que resolveu postar os problemas de estrutura de sua escola no Facebook vem gerando cada vez mais repercussão. A página 'Diário de Classe', criada pela estudante Isadora Faber, de 13 anos, já recebeu até o momento mais de 73 mil "curtir" - ontem pela manhã este número era de cerca de 6 mil.

Isadora aproveitou a grande popularidade da página para convidar outros estudantes a também postarem o que há de errado em seus colégios. A aluna passou a sofrer retaliações de professores e colegas por conta das denúncias. Porém, a família tem dado bastante apoio à jovem.

A reunião entre membros da Secretaria de Educação de Santa Catarina com a diretora da escola de Isadora para checar o que procede e o que não procede nas postagens está marcada para as 14 horas desta terça-feira, 28.

A página 'Diário de Classe' já está há cerca de um mês no ar. Nela, a estudante mostra por meio de fotos alguns problemas no colégio em que estuda, como portas sem maçaneta, fios desencapados, carteiras quebradas e ventiladores que dão choque.

De acordo com Isadora, sua meta é mostrar a situação precária em que se encontram as escolas públicas. A iniciativa fez com que algumas coisas melhorassem. Agora, algumas fechaduras e portas já foram trocadas e fios já foram consertados.