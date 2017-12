Aluna ganha experiência jornalística em núcleo editorial

Atriz de teatro desde os dez anos e admiradora confessa das letras, Mariana Marinho, de 19 anos, sempre soube que cursaria graduação em Comunicação Social. “Escolhi Jornalismo porque sempre tive facilidade com português”, conta a estudante, que em 2012 fará o segundo ano na Faculdade Cásper Líbero.

Há dois meses, ela passa as tardes no núcleo editorial da instituição, participando da elaboração de três publicações produzidas no laboratório. “É uma grande escola. Temos responsabilidade muito grande”, diz. Seu maior contato é com a “Esquinas”, revista de veiculação semestral aberta a todos os estudantes - o núcleo tem ainda as revistas “Cásper”, escrita somente pela equipe interna, e a “Imprensa”, voltada para os funcionários da Fundação Cásper Líbero.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Na “Esquinas”, fazemos uma reunião de pauta e cada grupo (de alunos) fica responsável por uma matéria. Editamos tudo isso.” No primeiro ano, Mariana produziu duas reportagens para a publicação.

Por enquanto, ela não sabe em que veículo gostaria de trabalhar. Tem, contudo, a certeza: “Quero trabalhar com cultura”.

QUEM É

Mariana Marinho

ALUNA DE JORNALISMO NA FACULDADE CÁSPER LÍBERO

Acaba de passar para o segundo ano e está há dois meses no núcleo editorial da instituição. Lá, participa da pauta, reportagem e edição de matérias para as revistas Esquinas, Cásper e Imprensa. Quer trabalhar com cultura.