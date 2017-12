Aluna diz ter achado questões repetidas em prova rosa

Uma estudante que prestou o Enem na Universidade Federal do Paraná e não quis se identificar afirmou que encontrou neste domingo questões repetidas no caderno de prova rosa do exame, mesmo problema verificado no sábado por milhares de alunos que fizeram a prova amarela. Com isso, o número de pessoas prejudicadas nos dois dias de provas do Enem pode ser superior aos 20 mil estimados pelo MEC. Responsável pelo exame, o Inep informou que não registrou problemas no exame deste domingo.

Por outro lado, a possibilidade da realização de novos exames para estudantes prejudicados no sábado, divulgada hoje pelo MEC, não animou a candidata Veridiana Ferteski, 18 anos, que teve dificuldades com a prova amarela. Ela pretende concorrer a uma vaga em Direito na UFPR, mas disse que ainda vai avaliar se fará a prova de novo. “Esse erro pode ter encerrado o sonho de muitas pessoas, acho que a credibilidade do exame está abalada novamente.”

Para Lucinéia Woidaleski, de 48 anos, mãe da aluna Luisa Woidaleski, de 17, gostou da notícia, mas estuda a possibilidade de entrar com uma representação no Ministério Público Federal. “Caso tenha outro exame, isso não vai prejudicar também os estudantes que fizeram as provas normalmente?”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luisa teme o desgaste da nova prova. “Seria um novo processo de estudos, investimento em curso, e mesmo que isso ocorra, não há como reparar o que aconteceu.”