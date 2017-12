Aluna de 'Diário de Classe' processa PSD por uso indevido de imagem

A família de Isadora Faber, de 13 anos, estudante que ficou conhecida com o "Diário de Classe", página do Facebook criada para apontar problemas em sua escola, entrou na Justiça contra o PSD, partido do candidato à Prefeitura de Florianópolis, Cesar Souza Júnior.

De acordo com a estudante, a ação impetrada se deu pelo uso indevido de imagem da adolescente no primeiro turno das eleições. Cesar Júnior exibiu no horário eleitoral imagens da página da estudante no Facebook, da escola municipal Maria Tomázia Coelho e de reportagens em jornais impressos sobre as críticas feitas por Isadora.

Na época, os pais da adolescente gravaram um vídeo afirmando que as denúncias da filha não tinham qualquer motivação política. De acordo com Isadora, em um post desta quarta-feira, 25, a equipe do candidato chegou a entrar em contato com a família algumas vezes pedindo autorização para a utilização de imagens da jovem. O pedido, no entanto, foi sempre negado. "Acho que atitudes como essa demonstram bem o caráter (ou falta de caráter) desse candidato", disse Isadora em sua publicação.

A assessoria de imprensa do candidato afirma que em nenhum momento foram utilizados o nome e imagens da estudante. "A reprodução restringiu-se apenas à repercussão das denúncias e do caso na imprensa local, nacional e internacional - algo que já era de domínio público e que qualquer um poderia ver".

O assessor de Cesar Souza Júnior disse ainda estranhar que o processo tenha vindo à tona somente agora, "às vesperas de uma eleição super acirrada". A seu ver, "pessoas interessadas em prejudicar o candidato" podem estar por trás das publicações de Isadora.