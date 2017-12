Alteração na lista de espera do Sisu retira vaga de candidatos aprovados

Solange Spigliatti, do estadao.com.br

SÃO PAULO - Uma alteração de última hora na lista de aprovados do Sistema de Seleção Unificada, feita pelo Ministério da Educação (MEC), provocou indignação em alguns dos alunos aprovados. Estudantes que constavam como aprovados, verificaram posteriormente que não haviam passado e ficaram revoltados com a situação.

De acordo com o MEC, o boletim divulgado pelo site do Sisu na tarde do último domingo, 14, foi alterado com informações de matrículas recém-efetuadas, conseguidas por ordem judicial, por algumas universidades. O MEC não soube informar quantos estudantes perderam a vaga nem quais foram os argumentos dessas ações judiciais.

Com estas novas inclusões, o número de vagas foi reduzido e alguns alunos que estavam em lista de aprovados retornaram para a lista de espera, segundo da pasta.

O MEC informa que esses alunos continuam nas listas de espera e podem entrar em contato com as universidades escolhidas a partir desta quarta-feira, 17, quando serão divulgadas novas chamadas de vagas remanescentes. Ainda não há levantamento de quantos estudantes tiveram a aprovação cancelada.

