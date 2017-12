Alteração do calendário escolar deve passar pelo CNE

O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou ontem que o Conselho Nacional de Educação (CNE) deve ser consultado sobre o não cumprimento do calendário escolar de 200 dias letivos. Em São Paulo, o CNE "desobrigou" as escolas públicas e particulares de cumprir "contabilmente" os 200 dias letivos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB). "A recomendação do Ministério da Educação é a ampliação do calendário, se necessário, para que os alunos tenham o direito aos 200 dias letivos assegurado", avaliou o ministro. Veja também: Escolas recuam e adiam aulas mais uma vez Diante da nova orientação, a Secretaria Estadual da Educação divulgou nota nesta terça-feira informando que "ficará a encargo de cada unidade a adequação de seu próprio calendário escolar desde que cumpra com o artigo nº 24, inciso 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que fala sobre a obrigatoriedade de 200 dias letivos anuais".