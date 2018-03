Alckmin encaminha projeto que libera celular em sala de aula

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) encaminhou nesta quarta-feira, 30, à Assembleia Legislativa projeto de lei que permite o uso de celular nas salas de aula das escolas estaduais para fins pedagógicos.

Na justificativa, o governador diz que os alunos "já estão conectados" e que o processo de aprendizagem "deve acompanhar o uso de novas tecnologias". A proposta é do secretário da Educação José Renato Nalini.

Hoje o uso do equipamento é proibido. Existem leis semelhantes com veto ao uso do aparelho em outros Estados, como Acre, Amapá, Pernambuco, Paraná e Ceará. Os textos têm, em comum, preocupações com a falta de atenção dos alunos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pesquisa da Tic Educação 2014, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras, mostrou que, cada vez mais, o smartphone ganha adesão no dia a dia de professores e estudantes.

Entre os docentes de escolas públicas, 64% acessaram a rede pelo celular, ante apenas 6% em 2010, primeiro ano da pesquisa. Entre os alunos, 79% utilizam a internet nos telefones móveis.