Alckmin diz que não há interesse em assumir Hospital Universitário

Repercussão. A afirmação do governador foi comemorada pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), que tem tratado das desvinculações dos hospitais nas manifestações ocorridas durante a greve dos servidores, que já passa dos 100 dias. "Pelo que estamos vendo, não há nenhum respaldo do governo nem da comunidade USP", disse o coordenador do Sintusp, Magno Carvalho. Segundo ele, um abaixo-assinado contra a desvinculação do HU já tem 37 mil assinaturas de professores, funcionários e estudantes da universidade e deverá ser entregue em breve ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Para professora e coordenadora da GV Saúde, Ana Maria Malik, o HU perderia a característica de ser um equipamento da USP. "Eu não sei se ele acrescentaria muito para o sistema de saúde do Estado", disse. Segundo ela, o hospital tem respondido à sociedade como o esperado. "Ele tem funcionado de maneira bastante adequada nas duas coisas que se esperava dele: a formação de profissionais e a boa referência para as pessoas que moram na região oeste." /COLABORARAM VICTOR VIEIRA E FABIANA CAMBRICOLI O Ministério da Saúde declarou que "não tem gestão" sobre o hospital e espera que a situação seja resolvida "sem que haja prejuízo à atenção da saúde da população". Não mencionou, porém, a possibilidade de federalizar o equipamento. A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que aguardará decisão da USP sobre o HU e disse que "acompanha a situação".

“Nós não temos nenhuma posição favorável a isso. A iniciativa foi do reitor. Nós não temos nenhum interesse que passem o Hospital Universitário para nós (Estado)”, disse Alckmin. Ao se comprometer com os funcionários, o governador foi aplaudido. Com a negativa do governo estadual, a USP ainda pode tentar dialogar com o Município, o governo federal ou ainda com a iniciativa privada. Procurada, a reitoria preferiu não se manifestar sobre a resposta do governador, mas informou que mantém a comissão interna que discute a desvinculação do HU.