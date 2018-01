Alckmin deve anunciar reajuste salarial para servidores do ensino nesta 4.ª

Uma política salarial para os profissionais do ensino - professores e demais servidores - é um dos principais projetos do secretário de Educação, Herman Voorwald, que tem defendido, desde sua indicação ao cargo, a instituição de medidas de valorização dos docentes. A rede estadual tem hoje 220 mil professores.

"O foco do governo é educação", disse o governador. "É aluno mais tempo na escola. É investir no professor, na valorização do professor, no estímulo do professor", afirmou, após a inauguração da Escola Técnica Estadual (Etec) de Barueri, cidade da região metropolitana de São Paulo.