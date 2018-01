Alckmin barra lei que obrigava Estado a enviar nota do Ideb por carta

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), barrou nesta quarta-feira, 30, o projeto de lei 269/2012, do deputado estadual Marcos Neves (PSB), que obrigava a Secretaria da Educação a mandar carta aos pais e responsáveis de alunos informando os indicadores das escolas públicas estaduais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Aprovada pela Assembleia Legislativa, o projeto de lei foi considerado inconstitucional por Alckmin. Ele alegou que a decisão de divulgar a nota é de âmbito administrativo e “privativo” do governador.

Em 2011, São Paulo teve nota 3,9 no ensino médio. O resultado foi divulgado no ano passado. Na ocasião, Alckmin reconheceu necessidade de melhorar o desempenho.

Tramitam no Congresso Nacional três projetos de lei semelhantes. Dois deles obrigam as escolas públicas de todo o País a afixarem placas em local visível com o índice obtido no Ideb, além das médias municipal e estadual. Outro aplica a norma a universidades públicas e privadas. As instituições de ensino superior seriam obrigadas a divulgar o resultado no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).