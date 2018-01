Ainda vale a pena?

Além de lidar com a ansiedade que antecede os vestibulares, estudantes que querem ser jornalistas enfrentam outro fator de apreensão: o fim da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. Aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) este mês, a mudança provoca uma dúvida: vale a pena fazer o curso? "Pensei em desistir, mas resolvi que quero mesmo o curso", diz Jessica Sumie, de 17 anos. "Apesar de o mercado já estar saturado e ficar mais ainda agora, acho que as empresas continuarão a valorizar profissionais graduados." Veja também: Professores de SP comentam fim da exigência do diploma A decisão do STF fez Luccianna Souza, de 20, mudar os planos. "Queria fazer Jornalismo e depois História como segundo curso ou pós-graduação. Agora, inverti. Quero trabalhar como jornalista, mas acho que posso conseguir isso com graduação em História." A mudança deixou em dúvida Maria Esther Fonseca, de 18. "Gosto de Jornalismo, mas acho que vou tentar Direito ou Relações Internacionais. Cursar quatro anos para receber um diploma não exigido... Tem que gostar demais, né?" Naira Juliane, de 17, também ficou indecisa, mas manteve a opção. "Fiz Engenharia Química por 15 dias e larguei, não era o que queria. Acho que vou me realizar na profissão, mas quero investir em idiomas e pós, só faculdade não basta." A vocação é o que motiva Pedro Tronchin, de 18, a prestar Jornalismo pela segunda vez. "Mesmo se já fosse graduado em outra área ia querer o curso, que vai me dar uma visão mais crítica da profissão." Em dúvida entre Psicologia, Odontologia e Jornalismo,Ariane Venzon, de 18, se surpreendeu com o fim da exigência – aliás, só soube disso durante a entrevista. "Isso muda tudo! É mais difícil provar ser um bom profissional sem o diploma na mão." Formação Segundo o Censo da Educação Superior de 2007, há 546 cursos de Jornalismo no País, com 113 mil vagas. A revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso está sendo discutida desde fevereiro por uma comissão que deve entregar as propostas ao Ministério da Educação até agosto. "O diploma não foi abolido, só não será mais obrigatório. Continuaremos com as diretrizes, que visam a definir critérios de qualidade", diz o ex-diretor da Escola de Comunicações e Artes da USP, José Marques de Melo, que preside a comissão. "Nos Estados Unidos o diploma não é exigido e há quase mil escolas de Jornalismo. O ensino na área vem sendo valorizado no mundo inteiro, e a grande maioria dos profissionais é recrutada nas faculdades." COLABOROU BRUNA TIUSSU, ESPECIAL PARA O ESTADO