Agenda pontoedu

INSCRIÇÕES ABERTAS Vestibulares Estácio Inscrições até 15/3 Taxa: gratuita Provas: agendadas de segunda a sábado (candidato tem que se inscrever até um dia antes da prova) www.estacio.br ou 0800 28 23 231 Australia International Business School Graduação em Gerenciamento em Turismo, Hotelaria e Administração de Empresas (aulas são em inglês, metade do curso é ministrado na Austrália) Inscrições até 12/3 Taxa: R$ 120 Provas: agendadas de segunda a sábado (candidato tem que se inscrever até um dia antes da prova) www.aibs.com.br ou (11) 2364 3888 Pós-graduação MBA Pittsburgh Voltado para executivos com mais de dez anos de carreira, curso tem aulas em São Paulo, Pittsburgh e Praga, na República Tcheca Inscrições: até o dia 10/03 Informações: (11) 5180-3674 Pós-graduações e MBAs - Trevisan Escola de Negócios Voltados para profissionais da área de gestão de negócios, com opções em especializações e MBAs Inscrições abertas Início das aulas em março de 2010 nas unidades de São Paulo, Ribeirão Bonito e Rio Informações: (11) 3138-5200 / 5207, (16) 3344-3238, (11) 2223-0863, e pelo site www.trevisan.edu.br Instituto Mauá de Tecnologia - MBA Engenharia e Negócios do Gás Inscrições abertas Aulas começam em março de 2010 Informações: www .maua.br/posgraduacao e (11) 4239-3401 Gestão de Organizações Sem Fins Lucrativos (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) Voltado para a formação de gestores para administração destas instituições Inscrições abertas Informações: (11) 3123-7800 ramal 824 e www.fespsp.org.br/pos Senac Novos cursos: Comunicação em Mídias Digitais, Design Editorial e Web: Estratégias de Inovação e Tecnologia, Gerenciamento em Enfermagem Inscrições: até março (é bom checar no site, pois cada curso tem um prazo diferente) Taxa: R$ 50 Inscrições:0800 883 2000 e www.sp.senac.br/posgraduacao Mestrados profissionais da UFRJ Engenharia Urbana, Projeto de Estruturas e Engenharia Ambiental Informações: http://www.poli.ufrj.br/strictosensu_programas.php Poli-USP - Curso de Especialização em Engenharia de Soldagem Objetivo do novo curso é suprir demanda por profissionais especializados e certificados na área. Início: 03/2010 Informações e inscrições: (11) 2106-2400 e www.pecepoli.com.br Cursos Curso extensivo de formação em dislexia Organizado pela Associação Brasileira de Dislexia, curso é voltado para educadores e profissionais da área de saúde Duração: De 23 de fevereiro a 11 de dezembro de 2010 Endereço: Av. Angélica, 2318 - 7º andar - Higienópolis - São Paulo Informações: www.dislexia.org.br ou pelo telefone (11) 3258-7568 / 3231-3296 / 3237-0809 ESPM - Marcas e Inovação na Web Social Ministrado por Martha Terenzzo, especialista em Inovação, e Gabriel Rossi, profissional especializado em Branding Digital Período: 8 a 5 de março Investimento: R$ 1.866,00 ou em 3 x (cheque ou cartão) Endereço: Rua Dr. Álvaro Alvim 123 – Vila Mariana São Paulo Informações: centalinfo@espm.br e www.espm.br/inovacao ou pelo telefone (11) 5085-4600 Panamericana Escola de Arte e Design Cursos de Artes Plásticas, Design de Interiores, Design do Mobiliário, Design de Moda, Design Gráfico, Fotografia e Publicidade Início: 16 e 17/3, nas unidades Angélica e Groenlândia Duração: entre 2 e 3 anos Endereço: Rua Leôncio de Carvalho, 99, Paraíso, São Paulo Informações: http://workshop.investeducar.com.br ou pelo telefone (11) 3081-5858 Programa Educar Bovespa Master Promovido pelo Senac e BMF&Bovespa, o objetivo é ensinar as pessoas a planejar o orçamento a fim de poupar e investir. Destinado universitários De 29/03 a 17/06 Duração: 6 horas, divididas em dois dias Endereço: 27 unidades da capital e interior de São Paulo Gratuito Informações: www.senac.br Bolsas Bolsas da Fundação Estudar Sem número de vagas limitado, a fundação tem bolsas de pós e graduação no País ou no exterior Inscrições: até março Informações: www.estudar.org.br Eventos Prêmio Ethos-Valor Inscrições até 5/4 Envio do Trabalho até 6/4 Data: de 10 a 14/5 Informações: www.premioethosvalor.org.br ou premio@ethos.com.br