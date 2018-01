Afinidade com ideais dos pais tem peso

Há dez anos, quando o casal de jornalistas Márcia Nogueira Tonello, de 53 anos, e Paulo Zocchi, de 51 anos, procurava uma escola para a filha Mariana, hoje com 17 anos, o critério levado em conta era a afinidade com seus ideais e com a formação que ela já havia recebido na pré-escola. "Queríamos uma escola que tivesse uma linha acolhedora, mas também com bom conteúdo e sem ser extremamente rígida. Visitamos o Logus, e abrimos um leque com a Escola da Vila, Oswald de Andrade, Caravelas e Vera Cruz", conta Zocchi.

O perfil da formação inicial foi tão determinante que todos os colegas que estudaram com Mariana na escola de educação infantil Alecrim, em Pinheiros, à exceção de um, migraram para o Oswald de Andrade. "Buscávamos um ensino que estimulasse a autonomia e fosse próximo dela e da gente", afirma Márcia, lembrando que descartaram de cara as grandes escolas tradicionais.

Zocchi encontrou com a direção da escola uma linha de diálogo eficiente. "São muito abertos a ouvir o que você tem a dizer e tomam isso em consideração. Estou satisfeito com a educação que a Mariana teve lá", ressalta o pai da estudante.

Mariana, que está no 3.º ano do ensino médio, pretende estudar Letras na USP e se especializar em Grego Antigo. Os pais olham para o horizonte e para o passado. "Os alunos que saem do Oswald são ótimos universitários. Eventualmente não são primeiros, mas são preparados para serem bons alunos depois, sabem procurar fontes, pesquisar, têm noção de intertextualidade", diz Zocchi.