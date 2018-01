A escola ideal ajuda a criança ou adolescente a atingir as metas

“A escola ideal é a que ajuda a criança ou adolescente a atingir as metas traçadas pela família e pelo próprio aluno”, afirma o coordenador pedagógico do Colégio Argumento, Alexandre Braga. “É importante que os pais, em primeiro lugar, decidam que tipo de formação pretendem oferecer a seu filho. Com isso em mente, devem pesquisar e visitar escolas.”

A boa impressão que o músico Marcelo Michelino, de 50 anos, teve durante a visita ao Colégio Equipe o levou a matricular o filho Guile, hoje com 20 anos, para cursar lá o ensino médio. O aluno deixou de estudar na zona sul para ir para a instituição em Higienópolis, na região central. “A gente tem de escolher uma escola que tenha a ver com o que a gente é em casa. A educação tem de se parecer com o núcleo familiar do aluno.”

O padre Geraldo Lacerdine, da direção do Colégio São Luís, concorda: “A escola deve ser uma extensão do que a família acredita. A recomendação é que os pais procurem aquelas que dialoguem com o modelo da família e com a personalidade do filho. Quanto mais os pais entenderem o que estão procurando, mais chances têm de encontrar.”