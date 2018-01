Aeronáutica escolhe novo reitor do ITA

SÃO PAULO - O Comando da Aeronáutica escolheu Anderson Ribeiro Correia como o novo reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A posse do dirigente, que já atuava como pró-reitor de Extensão e Cooperação do instituto nos últimos três anos, está prevista para o fim de fevereiro. Entre as propostas de Correia, estão modernizar o ensino de engenharia, expandir a pós-graduação e fortalecer as parcerias com as universidades federais.

Na seleção para a escolha de reitor, houve onze candidatos. Um deles, como o Estado revelou em setembro, foi o ex-secretário estadual de Educação Herman Voorwald, que desistiu da vaga no meio do processo. Diferentemente de outras universidades públicas do País, no ITA podem se candidatar ao cargo profissionais de fora da instituição. Esse modelo é o mesmo adotado em várias universidades americanas.

Uma das missões do novo reitor será concluir as obras de expansão do ITA. A expectativa, nos próximos anos, é dobrar o número atual de vagas e criar um centro de inovação. Outro desafio será renovar o quadro docente, uma vez que muitos professores estão se aposentando.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Correia fez mestrado no ITA e doutorado na Universidade de Calgary, no Canadá. Também já foi superintendente de Infraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil. Nos últimos três anos, ele se dedicou à Pró-Reitoria de Extensão e Cooperação.