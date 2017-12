Advogados da Uniban não oferecem proposta de conciliação no caso Geisy

Geisy chegou ao Fórum acompanhada de seu advogado, Nehemias Domingos de Melo

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estudante Geisy Arruda chegou pouco antes das 10 horas ao Fórum de São Bernardo do Campo, no ABC, para a primeira audiência que decidirá sobre a indenização milionária que pede à Universidade Bandeirante (Uniban).

Ela afirmou que continua morando no mesmo lugar - em Diadema - e que sua vida continua a mesma. Afirmou, ainda, que "sofre muito" por ser apontada até hoje como "a meretriz da Uniban".

O advogado da universidade, Vicente Caccioni, mostrou-se confiante. "Vamos ganhar a ação."

Leia também:

Audiência decide se Geisy ganha indenização milionária da Uniban

Conciliação

No início das atividades, o juiz Rodrigo Gorga Campos, da 9.ª Vara Cível, perguntou sobre a possibilidade de conciliação. A Uniban não apresentou proposta e o magistrado passou a ouvir Geisy Arruda.

Por cerca de uma hora, a ex-aluna do curso de Turismo contou detalhes do que ocorreu no dia 22 de outubro do ano passado, quando ela causou alvoroço e foi hostilizada nas dependências da universidade por estar trajando um vestido rosa.

O advogado da Uniban, Vicente Caccioni, questionou a estudante sobre os trabalhos que Geisy fez depois daquele dia, dando a entender que o fato de ela estar fazendo sucesso motiva o não pagamento da indenização.

Testemunhas

Foram convocadas 12 testemunhas. A estudante Paola Cristina Fernandes, colega de sala de Geisy, falou depois da ex-aluna. Segundo ela, a sindicância que a Uniban disse que instalaria para investigar o caso não puniu ninguém. Paola continua estudando Turismo, mas em outra unidade da instituição.

Em seguida, o juiz colheu o depoimento de um segurança da Uniban e, neste momento, quem fala é o professor da instituição que dava aula no momento em que ocorreu o episódio.

Ainda faltam prestar depoimento um coordenador da universidade e outros oito alunos. O juiz Gorga Campos não interrompeu a sessão para um intervalo e promete ouvir todas as testemunhas ainda nesta quinta-feira.