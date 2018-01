Administrador gerencia rotina e produtividade da empresa

SÃO PAULO - Um dos campos mais amplos para o administrador é gerenciar a rotina de uma empresa: planejar, organizar, coordenar e controlar tarefas em busca de produtividade, bem-estar dos trabalhadores e lucratividade para a companhia. É o que o administrador Marcio de Carvalho, de 42 anos, faz em uma empresa de impressão gráfica do interior de São Paulo.

Formado pela Faculdade de Vinhedo, ligada à Fundação Getulio Vargas, ele conta que trabalha em uma gráfica líder do setor. “Gerencio os funcionários, controlando férias, folha de ponto, formação de equipe. Atuo no controle de produção, checando a qualidade de impressão, desperdício de papel e prazo.” Após trabalhar 12 anos no setor, decidiu fazer faculdade em 2005 e optou por Administração.

“Só me especializei no que fazia.” A maior lição da graduação, para Carvalho, foi aprender a administrar conflitos pessoais e profissionais que surgem na rotina de uma empresa. “Cada pessoa tem seu estilo, então entendi que cada uma deve ser tratada de maneira diferente. Não podemos achar que temos uma forma de administrar e que os subordinados devem aprender a lidar com isso. Pelo contrário, nós gestores é que devemos nos enquadrar de acordo com as peculiaridades de cada ambiente.”