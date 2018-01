Administração é o curso que mais formou bolsistas do ProUni

Administração é o curso que mais formou bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) desde a sua criação em 2004. Foram 23.429 graduados. Em seguida, na lista dos cursos que mais formaram profissionais pelo programa, aparecem Pedagogia (13 mil), Direito (11 mil), Enfermagem (7,7 mil) e Ciências Contábeis (7,4 mil).

Balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) aponta que no total 174,5 mil pessoas já se graduaram pelo programa. Há ainda 464 mil bolsistas ativos atualmente. Pode participar do ProUni o aluno que cursou todo o ensino médio em escola pública ou estabelecimento privado com bolsa. Também é necessário ter feito o Enem de 2010 e atender aos critérios de renda do programa.

Para o primeiro semestre de 2011, 1 milhão de candidatos se inscreveram para disputar uma das 92 mil bolsas ofertadas. Ainda está prevista uma terceira chamada, que será divulgada pelo MEC na próxima segunda-feira, 25.

A maior disputa por bolsas do ProUni na última edição foi no Rio Grande do Norte. Cada uma das 718 vagas disponíveis foi disputada por 15 candidatos. Pernambuco, Pará, Alagoas, Piauí, Maranhão e Paraíba também registraram mais de dez candidatos por bolsa disponível. Em termos absolutos, o Estado com o maior número de inscritos foi Minas Gerais (68 mil), seguido por São Paulo (67 mil), Bahia (32,1 mil), Rio Grande do Sul (32 mil) e Rio (29 mil).