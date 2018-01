Administração é o curso com mais vagas no Sisu

O curso com maior número de vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é administração: 1.019. No total, são 30.548 vagas em 56 instituições públicas de ensino superior disponíveis para o segundo semestre de 2012. As inscrições seguem abertas até sexta-feira, 22, exclusivamente pela internet.

O Sisu foi criado pelo Ministério da Educação para unificar a oferta de vagas em universidades públicas, que são disputadas a partir do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem participar desta edição estudantes que tenham feito o Enem 2011. Além dos cursos mais tradicionais como economia, engenharia e pedagogia, há oportunidades de formação em áreas como teatro, terapia ocupacional, história da arte e gastronomia. Em medicina e direito, cursos mais disputados nos vestibulares tradicionais, há 429 e 748 vagas, respectivamente.

Ao acessar o sistema, o candidato pode escolher duas opções de curso, indicando a sua prioridade. Ao longo do período de inscrições, ele pode visualizar a nota de corte preliminar de cada curso e sua classificação parcial. As opções de curso escolhidas previamente podem ser alteradas se o candidato achar que tem mais chances de ser aprovado em outra graduação ou instituição.

Até a manhã de terça, 19, 320 mil estudantes já tinham feito a inscrição. A lista dos aprovados será divulgada no dia 25 deste mês, e os alunos selecionados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino no período de 29 de junho a 2 de julho. Está prevista ainda uma segunda chamada para 6 de julho. Quem não for convocado em nenhuma das duas chamadas poderá participar de uma lista de espera que será usada pelas universidades para selecionar os alunos em caso de sobra de vagas.