Administração e Direito são os cursos mais procurados no Sisu

Administração e Direito são os cursos com o maior número de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação até as 11 horas desta terça-feira, 7. Cada candidato pode fazer até duas opções de curso. As inscrições encerram às 23h59 de sexta-feira, 10.

Os cursos de Administração já tiveram 192.582 inscrições, enquanto Direito chegou a 191.107. Medicina aparece em terceiro lugar na quantidade de inscrições, com 176.876, no entanto, o curso é o mais concorrido até o momento, com 2.925 vagas disponíveis. A relação candidato/vaga é de 60,47. A relação candidato/vaga em direito é de 40,45 e administração é de 31,39.

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a instituição federal com o maior número de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2014, de acordo com balanço das 11h. Do total de 2.9 milhões de inscrições, 140.186 foram feitas na UFMG. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tem o segundo maior número de inscrições. Até agora, 135.570 candidatos já se inscreveram.

O sistema oferece 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições públicas de educação superior. O Sisu seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, a inscrição está restrita ao estudante que tenha participado da edição de 2013 do exame. Fica impedido de se inscrever aquele que tenha tirado zero na prova de redação.

Ao longo do período de inscrições, a classificação parcial e a nota de corte dos candidatos serão divulgadas on-line diariamente para consulta a qualquer hora do dia, na página do Sisu.

Com informações da Assessoria de Imprensa do MEC