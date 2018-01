Administração é curso mais procurado no ensino superior

Os cursos de Administração, Pedagogia, Direito e Engenharia concentram quase metade das matrículas do ensino superior do País, mostram os dados do Censo da Educação Superior de 2009, divulgado nesta quinta-feira, 13, pelo Ministério da Educação (MEC). Enfermagem, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Letras, Educação Física e Ciências Biológicas completam a lista dos dez cursos mais populares no Brasil.

Os números mostram que houve um crescimento de 13% na oferta de cursos, que em 2009 somavam 28.966. Esse aumento foi de 30% na educação a distância (EAD) e de 12,5% na presencial. As preferências dos alunos de graduações a distância são diferentes: Pedagogia e Administração concentram mais da metade das matrículas dessa modalidade: 34,2% e 27,3%, respectivamente.

Outra diferença entre as duas modalidades é a predominância do tipo de graduação oferecida. Enquanto 71% dos cursos presenciais são de bacharelado, no ensino a distância as licenciaturas são metade da oferta. O censo confirma o crescimento da EAD, que já responde por 14% das matrículas do ensino superior.

Veja a lista dos cursos com maior número de alunos matriculados em 2009:

1. Administração – 1,1 milhão de matrículas

2. Direito – 651 mil matrículas

3. Pedagogia – 573 mil matrículas

4. Engenharia - 420 mil matrículas

5. Enfermagem – 235,8 mil matrículas

6. Ciências contábeis – 235,2 mil matrículas

7. Comunicação social – 221 mil matrículas

8. Letras - 194 mil matrículas

9. Educação Física – 165 mil

10. Ciências Biológicas – 152 mil

* Os números incluem graduação presencial e a distância