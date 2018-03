Adiamento do Enem terá lista final só na sexta

BRASÍLIA - O Ministério da Educação (MEC) informou nesta quarta-feira que vai divulgar até sexta-feira uma nova lista de locais de provas onde o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será cancelado em razão das ocupações de prédios feitas por estudantes secundaristas. Segundo o MEC, os candidatos afetados serão informados por SMS, e-mail e na Página do Participante, no site do Enem.

O MEC já havia informado que o exame seria adiado para candidatos que fariam provas nos prédios que estavam ocupados e estimava que 191 mil alunos seriam afetados – eles prestarão o Enem em 3 e 4 de dezembro, e não neste fim de semana.

Se até sexta-feira outras escolas forem ocupadas, o Enem também será cancelado nesses colégios. No caso dos prédios já ocupados, o adiamento acontecerá mesmo em caso de desocupação nos próximos dias.

Ação. As incertezas em relação ao Enem aumentaram nesta quarta-feira, quando o procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho, pediu a suspensão do Enem no País, sob o argumento de que provas em diferentes datas, questões e temas de redação ferem a isonomia da seleção. A Justiça Federal ainda não se manifestou sobre o pedido.

O MEC informou, em nota, que pediu à Advocacia-Geral da União (AGU) que apresente à Justiça os fatos “que demonstram o grave equívoco” do procurador. “Todo ano, o Enem realiza dois tipos de prova e, consequentemente, duas redações. As provas têm o mesmo princípio de equivalência, garantindo igualdade de condições a todos os inscritos.” O MEC se refere ao fato de presidiários e adolescentes infratores já fazerem as provas em dias distintos.

Estudantes inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que tem a Universidade de Brasília (UnB) como local de prova se queixam da falta de informações. Ocupada na segunda-feira, a UnB não consta na lista de escolas que tiveram a data da prova adiada para dezembro. A relação foi divulgada anteontem pelo MEC.

A estudante Danna Gomes, de 18 anos, diz que telefonou em busca de informações, mas os atendentes não souberam informar o que acontecerá. “Não recebi nenhuma mensagem e os atendentes falaram que não foram informados da ocupação”, diz Danna, que tenta Medicina. Até agora, três prédios da UnB estão ocupados: a Reitoria, o Bloco de Aulas Sul e parte do Instituto Central de Ciências.

Cairo Everton, de 22 anos, que também tem a UnB como local de prova, conta que ainda não recebeu nenhuma mensagem sobre o possível adiamento. “Estou esperando até sexta-feira.” / LUÍSA MARTINS E MARIANA MACHADO, ESPECIAL PARA O ESTADO