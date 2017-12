Acusados de furto de prova do Enem em 2009 são ouvidos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, desde 11h, estão sendo ouvidos os acusados de furtar a prova do Enem em 2009, Felipe Pradella, Gregory Camilo, Marcelo Sena, Luciano Rodrigues e Filipe Ribeiro. Esta é a última audiência do processo.

A audiência desta sexta-feira deveria ter acontecido no dia 23 de setembro, mas foi adiada após anúncio de quebra de sigilo telefônico dos acusados.

Pradella, Sena e Ribeiro trabalhavam na Gráfica Plural e são acusados de furtar a prova do local. Camilo e Rodrigues teriam, junto com Pradella, tentado negociar o exame com jornalistas. O roubo da prova fez com que o Ministério da Educação adiasse o exame.