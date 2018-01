'Acredito na educação como libertação', diz Renato Janine Ribeiro

Em entrevista ao Observatório da Imprensa, da TV Brasil, na noite desta terça-feira, 31, o filósofo Renato Janine Ribeiro, indicado pela presidente Dilma para o Ministério da Educação, falou sobre os desafios da educação brasileira e a situação social do País. Janine Ribeiro confessou que a indicação de Dilma para a pasta foi recebida por ele com "surpresa" e disse estar empolgado com a missão.

“Estou empolgado. Foi uma surpresa. Realmente eu não esperava. Houve algumas postagens no Facebook em favor do meu nome, mas também em favor de outros nomes.”, disse durante a entrevista, segundo informações da Agência Brasil.

Janine Ribeiro também defendeu a educação como "libertação. "Saber não é uma transmissão de conteúdos, não é uma padronização. Penso que um dos pontos importantes é como a gente aproxima isso do mundo da cultura”, disse.

O futuro ministro disse ainda que, depois de ser indicado para assumir a pasta, recebeu muitas mensagens. "A maior parte são ótimas, mas um pequeno número delas diz: 'o senhor tem que restaurar a disciplina na sala de aula' 'aluno que fizer isso tem que ser expulso'".

“Olho e penso que eles estão falando de condutas horríveis, que não podem ser toleradas. Concordo. Mas a demanda principal é saber se se colocar ordem na bagunça vai resolver. Isto não existe. Este não é um projeto pedagógico, não é um projeto de País.”