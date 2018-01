'Acho deplorável preparar a criança para o mercado de trabalho desde pequena', diz educadora

O que acha de preparar a criança para o mercado de trabalho desde pequenas?

Acho deplorável. Você está incentivando a competição e não a colaboração. Esses conceitos já vão ser aprendidos automaticamente ao longo da vida, a criança não precisa aprender com 5 anos. Se isso partir da criança, deve ser incentivado, mas oferecer isso em um material didático pronto para todas não é positivo, pois nem todas estão preparadas. Elas acabam sendo inseridas muito cedo no mundo do trabalho e perdem a infância.

Isso poderia trazer uma maturidade precoce?

Poderia tolher a infância porque é uma obrigação além das atividades escolares. Os pais estão muito preocupados com essa inserção sem se preocupar com a criatividade. A possibilidade de criar e fantasiar é tirada das crianças.

Qual seria a idade ideal para começar a se preocupar com o trabalho?

Talvez com 14 ou 15 anos seja bom começar a pensar. Alguns pais estão colocando os carros na frente dos bois, limitando a autonomia para a criança escolher outras atividades em que ela tenha motivação ou prazer.

