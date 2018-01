Acesso à nota do Enem por site tem falhas

SÃO PAULO - Um grupo de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não havia conseguido, até a noite deste sábado, 9, acessar as notas no site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep). Os resultados foram liberados na sexta.

A falha foi relatada por sabatistas – que guardam o sábado por motivos religiosos – e alunos com déficit de atenção de pelo menos sete Estados e do Distrito Federal. No site do Inep, a mensagem é de que o “resultado está em processo de auditoria” e pede para o aluno aguardar. Emanuel Barbosa, de 17 anos, reclama. “Eu e vários amigos adventistas não conseguimos”, diz o sergipano.

Lucas Gomes, de 20 anos, teme perder o prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que começa na segunda. “Preciso tentar a vaga em universidade pública”, afirma o carioca, que possui déficit de atenção.

"Não nos informam direito. Achamos que o resultado sairia na sexta-feira para todos. A apreensão é enorme", critica Gomes, que pretende cursar Administração.

Os alunos reclamam da falta de explicação oficial do Inep sobre o assunto. Quem telefonou para o instituto afirma não ter conseguido esclarecimento.

Procurado, o Inep informou que o problema atinge número pequeno de candidatos e a equipe trabalha para atualizar o sistema. Em alguns casos, o atraso na divulgação dos resultados está ligado a pendências no cadastro de documentos dos estudantes, como laudos médicos para quem declarou déficit de atenção, por exemplo. O Inep garantiu ainda que as notas serão liberadas a tempo de que todos os interessados se inscrevam no Sisu.

No ano passado, cerca de 66 mil candidatos do Enem se declararam sabatistas. Outros 50,2 mil estudantes requisitaram atendimento específico ou de acessibilidade para fazer a prova - entre eles, os alunos com déficit de atenção.