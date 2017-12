Ação do MPF pede acesso a pré- teste do Enem

O Ministério Público Federal (MPF) do Ceará ingressou com pedido judicial para que o Ministério da Educação apresente todos os cadernos do pré-teste do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para verificar se houve outros vazamentos de questões.

O pedido foi feito pelo procurador Oscar Costa Filho, autor de outras ações que pedem mais esclarecimentos sobre a realização e validade do exame. “A análise de todos os cadernos do pré-teste vai permitir definir quantas questões vazaram”, disse.

O Ministério da Educação informou que aguarda a notificação judicial.

O ministério cancelou neste ano 14 questões do Enem de alunos do colégio e cursinho Christus, de Fortaleza, após os estudantes terem tido acesso a um dos cadernos de pré-teste.