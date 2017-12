Acaba nesta sexta-feira prazo para matrícula de convocados em 1ª chamada do ProUni

Estadão.edu, com informações do MEC,

Serão finalizadas nesta sexta-feira as matrículas dos estudantes convovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni). Para isso, o estudante deve apresentar a documentação necessária, solicitada no site do programa.

Uma segunda chamada será realizada no dia 20, com prazo de matrícula e comprovação de informações até o dia 26. Ao fim das duas chamadas, entre os dias 2 e 4 de agosto, os candidatos não pré-selecionados ou aqueles que foram pré-selecionados em cursos sem formação de turma podem pedir inclusão na lista de espera do programa.

Neste semestre, o ProUni registrou 456.973 candidatos e 874.273 inscrições — cada estudante teve o direito de fazer até duas opções de cursos. A oferta é de 90.311 bolsas de estudos de graduação em 1.316 instituições particulares de educação superior de todo o país. O número de cursos chega a 322.