Acaba nesta segunda prazo para pedir isenção de taxa da Fuvest

Os interessados em participar do programa de isenção do pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 para o Vestibular Fuvest 2010 devem se inscrever pelo site da fundação até esta segunda-feira, 10, quando acaba o prazo para a inscrição. Os vestibulandos poderão solicitar isenção total de taxa de inscrição para o exame 2010 desde que comprovem insuficiência de recursos financeiros. O candidato deverá apresentar documento que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública do Brasil ou documento que comprove a conclusão dos dois primeiros anos do ensino médio em escola pública e ainda que registre estar matriculado no 3º ano do ensino médio, em escola pública. O estudante deve apresentar também comprovação de renda familiar que não ultrapasse os padrões estabelecidos pelos critérios socioeconômicos definidos pela Coordenadoria de Assistência Social (Coseas) da Universidade de São Paulo. Os documentos que comprovem a situação declarada pelo candidato e mais a ficha Coseas, emitida ao término da inscrição, deverão ser encaminhados para a Fuvest via correio, por carta registrada, no endereço abaixo citado, com data máxima de postagem até 10 de Agosto de 2009, devendo constar no envelope: Código 01. FUVEST - Fundação Universitária para o Vestibular Rua Alvarenga 1945/1951, Butantã 05509-004 São Paulo - SP