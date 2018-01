Abstenção no vestibular de meio de ano da Unesp é de 10,2%

SÃO PAULO - A abstenção na 1ª fase do vestibular de meio de ano da Universidade Estadual Paulista (Unesp) foi de 10,2%. O exame foi realizado neste domingo em São Paulo e em outras 9 cidades do Estado. No total, 1.704 pessoas não compareceram à prova - houve 16.630 inscritos. O resultado da avaliação sairá em 29 de maio, na página da instituição. Acesse aqui o gabarito.