Abstenção no último dia da segunda fase da Unicamp é de 12,3%

SÃO PAULO - A abstenção no último dia de vestibular da segunda fase de ingresso na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ficou em 12,3%. No total, 13.540 candidatos realizaram as provas de Química, Física e Biologia. A taxa é menor do que em 2013 - 13%. Na segunda-feira, 12, houve 11,8% de faltosos e no domingo, 11%.

Dos 15.444 aprovados para a segunda fase do exame, 1.904 não compareceram. Em Campinas faltaram 11,1% e em São Paulo, 12,7%.

A partir da próxima semana, serão aplicadas as provas de habilidades específicas a candidatos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança. Os exames ocorrem entre os dias 19 e 22 deste mês.

A primeira chamada será divulgada no dia 2 de fevereiro e os convocados deverão matricular-se no dia 3 ou 4, na página da Comvest, organização responsável pelo exame.