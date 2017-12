Abstenção no segundo dia de provas do Enem chega a 29%

Cerca de 3,3 milhões de candidatos compareceram às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste fim de semana. O percentual de abstenção neste domingo, 7, ficou em 29,2%, enquanto no dia anterior foi de 26,7%. Estavam inscritos no exame 4,6 milhões de pessoas.

O estado com maior número de faltosos à prova de ontem foi Roraima, onde 35,6% dos inscritos não compareceram. Em seguida, vêm o Distrito Federal (34,46%) e São Paulo (33,16%). No ano passado, quando o exame foi adiado por dois meses em função do roubo das provas, o percentual de faltosos foi superior a 40%.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo, 7, os alunos foram avaliados em matemática e linguagens e códigos. Também fizeram a redação, cujo tema foi trabalho e dignidade. O gabarito oficial do Enem será divulgado na terça-feira, 9.

Veja aqui o índice de abstenção por Estado.