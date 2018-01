Abstenção no segundo dia da última etapa da Unicamp é de 11,8%

A abstenção no segundo dia da última fase do exame de ingresso da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ficou em 11,8%. O valor é inferior a 2013, quando 12,6% dos candidatos deixaram de fazer a etapa. No total, 1.821 não compararecem à prova, de 15.444 aprovados.

Em Campinas, houve 10,5% candidatos faltosos e em São Paulo, 12,2%. Ontem, a abstenção geral foi de 11%.

Nesta segunda-feira, 12, os candidatos realizaram testes de Matemática, História e Geografia. As respostas esperadas poderão ser conferidas no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) na próxima quarta-feira, 14.

Amanhã os candidatos participarão das provas de Física, Química e Biologia. A orientação é que os candidatos cheguem ao local de prova às 12h - o horário limite para ter acesso à avaliação é às 13h. Será necessário levar o documento original de identidade indicado na inscrição, caneta preta em material transparente, lápis preto e borracha.

Podem ser usados régua transparente e compasso. Relógios analógicos podem ser usados para controlar o tempo da prova - outros tipos de relógico deverão ficar no chão, ao lado da carteira.O uso de celular está vetado.