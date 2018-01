Abstenção no segundo dia da Fuvest foi de 8,4%

O número de candidatos que não compareceram ao segundo dia de provas da segunda fase da Fuvest, vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP), foi de 2.498 - ou 8,4% dos 29.698 convocados. A média é praticamente estável em relação a 2013, quando 8,3% dos candidatos se abstiveram. No primeiro dia de provas, 8,1% faltaram. O número de candidatos que não compareceram ao segundo dia de provas da segunda fase da Fuvest, vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP), foi de 2.498 - ou 8,4% dos 29.698 convocados. A média é praticamente estável em relação a 2013, quando 8,3% dos candidatos se abstiveram. No primeiro dia de provas, 8,1% faltaram.

Houve mais faltosos nas cidades do interior - 9,1% do total, ante 7,9% na Grande São Paulo e na capital. Em Fernandópolis, praticamente um em cada quatro alunos não foram fazer a prova - 23% dos 61 inscritos no município.

Na terça-feira, 6, os candidatos deverão responder 12 questões de duas ou três disciplinas, dependendo da carreira escolhida. Se forem duas disciplinas, serão seis questões em cada uma delas. Se forem três, quatro questões para cada disciplina.

O exame dá acesso a 11.057 vagas na Universidade de São Paulo (USP) e 100 cadeiras no curso de Medicina da Santa Casa.