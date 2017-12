Abstenção no primeiro dia da Fuvest é de 8,15%

O índice de abstenção no primeiro dia da segunda fase da Fuvest foi de 8,15%, de acordo com dados divulgados pela coordenação do vestibular. Dos 31.504 candidatos esperados neste domingo, 2.568 não compareceram aos locais de exame (28.936 fizeram a redação e responderam às questões de gramática e literatura).

No Estado, a cidade com maior índice de abstenção foi Lorena, no Vale do Paraíba, com 17,21% dos candidatos ausentes. Já a que registrou o maior comparecimento foi Santos, com apenas 5,9% de abstenção.

Histórico. A abstenção foi maior que a do primeiro dia da Fuvest 2011, quando o número chegou a 7,88%. Em 2010, a abstenção foi de 7,1%.