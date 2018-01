Abstenção no 3º dia da fase final da Fuvest foi de 8,8%

O terceiro dia de provas da segunda fase da Fuvest, exame de ingresso na Universidade de São Paulo (USP) teve 2.616 candidatos ausentes, ou 8,8% do total. O índice foi maior do que em 2013, quando 8,7% dos candidatos faltaram. Na capital e na Grande São Paulo, a abstenção foi menor - de 8,4%. Cidades do interior registraram 9,4% de ausência. No total,27.082 candidatos fizeram a prova, de 29.698 convocados.

O maior porcentual de faltosos ocorreu em Fernandópolis, onde 23% dos candidatos não participaram. Há 61 inscritos na cidade para esta fase.

Para alguns candidatos, a Fuvest continua amanhã, com as provas de habilidades específicas. Candidatos aos cursos de Artes Cênicas (Ribeirão Preto), Audiovisual, Design e Arquitetura farão avaliações de habilidades específicas pelas respectivas instituições, seguindo este calendário:

07 (quarta-feira) a 09/01/2015 (sexta-feira) – Artes Cênicas - ECA – Bacharelado

07 (quarta-feira) a 09/01/2015 (sexta-feira) – Artes Cênicas - ECA – Licenciatura

08 (quinta-feira) a 10/01/2015 (sábado) – Música (Ribeirão Preto)

08 (quinta-feira) e 09/01/2015 (sexta-feira) – Arquitetura – FAU

08 (quinta-feira) e 09/01/2015 (sexta-feira) – Design – FAU

09/01/2015 (sexta-feira) – Arquitetura - São Carlos

09/01/2015 (sexta-feira) – Curso Superior do Audiovisual – ECA