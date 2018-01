Abstenção no 1º dia da segunda fase da Fuvest sobe para 8,1%

SÃO PAULO - O primeiro dia da etapa final de provas da Fuvest 2015 teve 8,1% de abstenção. O índice de comparecimento é superior ao da edição passada, quando 7,8% dos candidatos faltaram à prova. Neste domingo, 4, os estudantes fizeram a redação e 10 questões de Português.

Ao todo, foram 29.698 convocados para a segunda etapa, com 2.412 faltosos. A maior abstenção neste ano foi na cidade de Fernandópolis, no interior do Estado, com 21,3%. Já a taxa mais baixa de ausência foi em Mogi Mirim (5,5%), também no interior paulista.

O exame dá acesso a 11.057 vagas na Universidade de São Paulo (USP) e 100 cadeiras no curso de Medicina da Santa Casa. No segundo dia de provas, segunda-feira, 5, os estudantes fazem 16 questões de História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês, com algumas questões interdisciplinares. No terceiro dia, terça-feira, 6, os alunos respondem a 12 perguntas de duas ou três disciplinas específicas, a depender da carreira escolhida.