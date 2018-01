Abstenção na Fuvest tem pequeno aumento no 2º dia da 2ª fase

A prova do segundo dia da segunda fase do vestibular da Fuvest, aplicada nesta segunda-feira, 10, registrou uma abstenção de 8,33%. Dos 38.151 convocados para as provas de domingo, segunda e terça, faltaram 3.179. No último domingo, o índice de faltas foi de 7,88%, o maior dos últimos 11 anos.

As 20 questões contêm perguntas sobre as disciplinas que constituem o Núcleo Comum do Ensino Médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês) e temas interdisciplinares.

Nesta terça, a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas, a depender da carreira escolhida. Se forem duas disciplinas, serão seis questões em cada. No caso de três, serão quatro. A prova é obrigatória para todos os candidatos.