Abstenção na Fuvest diminui em relação ao ano passado

SÃO PAULO - A primeira fase do vestibular da Fuvest, ocorrida na tarde deste domingo, 30, teve índice de abstenção de 10,2%, número menor do que o registrado ano passado, no qual 11, 5% dos candidatos habilitados para a prova não compareceram.

Este ano, o exame que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP) seleciona alunos para 11.057 vagas dos 249 cursos da Instituição e 120 vagas para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Para ser chamado para a segunda etapa, a pontuação do candidato deverá ser igual ou superior à nota de corte na carreira. Essa nota é calculada considerando o total de vagas e a média de notas dos candidatos que concorrem à mesma carreira. A quantidade de vestibulandos que serão convocados varia entre 2 e 3 por vaga.

No dia 22 de dezembro a Fuvest divulgará a lista final dos aprovados e os locais de prova da segunda fase do processo. A próxima etapa está marcada para os dias 4, 5 e 6 de janeiro.