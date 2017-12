Abstenção na Fuvest cai e registra 9,8%

SÃO PAULO - A primeira fase da Fuvest, exame de acesso à Universidade de São Paulo (USP), teve abstenção de 9,8%. Dos 142.721 inscritos, 13.922 não realizaram a prova. Conforme dados divulgados pela organização do vestibular, o índice caiu em relação ao ano passado, quando o exame teve 10,2% de faltosos.

As provas foram realizadas em 121 locais do Estado. Não houve registro de incidentes e nenhuma das 90 questões foi anulada. A lista dos aprovados e dos locais de prova da segunda fase será divulgada no dia 21 de dezembro.

Neste ano, a USP oferece 9.568 vagas. A prova tem 90 questões de todas as disciplinas do ensino médio. O exame começou às 13 horas e os portões abriram 30 minutos antes.

Por volta de 19h30 deste domingo, a Fuvest divulgará o gabarito. A partir das 20 horas, a TV Estadão faz correção ao vivo da prova com professores do Cursinho da Poli.