Abstenção em reaplicação do Enem passou de 50% Terminou na tarde desta quarta-feira a reaplicação do Enem 2010. Foram aplicadas novas provas de ciências humanas da natureza para os candidatos prejudicados por erros de impressão nas provas amarelas realizadas no dia 6 de novembro. Mais de 9,5 mil participantes foram convidados para refazer a prova, em 17 estados da federação. A abstenção registrada foi pouco superior a 50%.