Abstenção é de 9% no último dia da Fuvest

O índice de abstenção no terceiro dia de prova da 2ª fase da Fuvest foi de 9,09% - dos 38.151 convocados para a prova faltaram 3.467. Os candidatos inscritos em carreiras da USP e em Medicina da Santa Casa responderam, nesta terça-feira, a 12 questões discursivas de duas ou três matérias, dependendo da carreira escolhida.

Alunos entrevistados pelo blog do Estadão.edu contaram seu desempenho na prova desta terça-feira. Nesta quarta-feira, começam as provas de habilidades específicas. Veja abaixo o calendário:

12 a 14/01/2011 - Artes Cênicas – Bacharelado - ECA

12 a 14/01/2011 - Artes Cênicas – Licenciatura - ECA

14/01/2011 - Curso Superior do Audiovisual - ECA

13 e 14/01/2011 - Arquitetura - FAU

13 e 14/01/2011 - Design - FAU

14/01/2011 - Arquitetura - São Carlos

A Fuvest recomenda que os candidatos consultem as páginas 56 a 64 do Manual (www.fuvest.br, clicar no item "Manuais"), para se informar sobre os locais e horários para a realização dessas provas.