Abstenção desta 5ª no vestibular Unifesp ficou em 17,8%

O ínidice de abstenção do primeiro dia de provas da 2ª fase do vestibular da Unifesp, realizada nesta quinta-feira, ficou em 17,8%. As provas foram aplicadas em 12 cidades de São Paulo, e mais de 17,3 mil candidatos se inscreveram. Presidente Prudente foi o município com maior porcentagem de faltas, registrando 30% de abstenção.

A 2ª fase do processo seletivo se estende até sexta-feira. Estão em disputa 628 vagas distribuídas em três câmpus.