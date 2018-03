Abstenção cai na 1ª fase da Fuvest

SÃO PAULO - A ausência de alunos no exame da 1ª fase da Fuvest, exame de ingresso para a Universidade de São Paulo (USP), caiu neste ano. De acordo com a Fuvest 12.549 não participaram do exame, de um total de 136.740 candidatos (9,2%). No ano passado eram 13.922 ausentes em relação a 142.721 candidatos (9,8%).

As provas foram feitas em 104 locais no Estado. A organização do exame não registrou nenhum incidente e nenhuma das 90 questões precisou ser anulada.

Para ser convocado para a segunda a fase o candidato precisará ter nota igual ou superior à nota de corte na opção escolhida. A lista de aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 19 de dezembro.

Já a segunda fase terá três provas analítico-expositivas e será realizada de 8 a 10 de janeiro de 2017 - domingo, segunda e terça-feira. No dia 8 os convocados farão prova de Português (10 questões) e Redação; no dia 9 a prova terá 16 questões sobre as disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês e questões interdisciplinares) e no dia 10 a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

Para o curso de Artes Cênicas e Curso Superior do Audiovisual o vestibular terá provas de habilidades específicas entre os dias 11 e 13 de janeiro de 2017. No dia 2 de fevereiro será divulgada a primeira chamada para a matrícula.